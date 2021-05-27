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سعر الدولار اليوم الخميس 27-5-2021
الخميس 27/مايو/2021 - 09:56 ص
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 27 مايو 2021.
سعر الدولار اليوم الخميس 27-5-2021 في مصر
|
البنك
|
شراء
|
بيع
|
البنك
الأهلي المصري
|
15.600
|
15.700
|
بنك
مصر
|
15.600
|
15.700
|
البنك
المركزى المصرى
|
15.609
|
15.737
|
البنك
الأهلى اليونانى
|
15.610
|
15.710
|
بنك
الإسكندرية
|
15.610
|
15.710
|
المصرف
المتحد
|
15.620
|
15.720
|
بنك
بلوم
|
15.620
|
15.720
|
بنك
مصر إيران التنمية
|
15.620
|
15.720
|
بنك
التعمير والإسكان
|
15.620
|
15.720
|
البنك
العربي الأفريقي الدولى
|
15.620
|
15.720
|
البنك
المصرى الخليجى
|
15.620
|
15.720
|
البنك
المصرى لتنمية الصادرات
|
15.620
|
15.720
|
البنك
التجاري الدولي (CIB)
|
15.620
|
15.720
|
بنك
التنمية الصناعية
|
15.620
|
15.720
|
كريدى
أجريكول
|
15.620
|
15.720
|
المصرف
العربى الدولى
|
15.620
|
15.720
|
بنك
قناة السويس
|
15.620
|
15.720
|
اتش
اس بى سى HSBC
|
15.620
|
15.720
|
بنك
الكويت الوطني NBK
|
15.630
|
15.730
|
البنك
الأهلى الكويتى (بيريوس)
|
15.640
|
15.720
|
مصرف
أبوظبى الإسلامى
|
15.640
|
15.730
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