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سعر الدولار اليوم الخميس 27-5-2021

الخميس 27/مايو/2021 - 09:56 ص
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 27 مايو 2021.

سعر الدولار اليوم الخميس 27-5-2021 في مصر 

البنك

شراء

بيع

البنك الأهلي المصري

15.600

15.700

بنك مصر

15.600

15.700

البنك المركزى المصرى

15.609

15.737

البنك الأهلى اليونانى

15.610

15.710

بنك الإسكندرية

15.610

15.710

المصرف المتحد

15.620

15.720

بنك بلوم

15.620

15.720

بنك مصر إيران التنمية

15.620

15.720

بنك التعمير والإسكان

15.620

15.720

البنك العربي الأفريقي الدولى

15.620

15.720

البنك المصرى الخليجى

15.620

15.720

البنك المصرى لتنمية الصادرات

15.620

15.720

البنك التجاري الدولي (CIB)

15.620

15.720

بنك التنمية الصناعية

15.620

15.720

كريدى أجريكول

15.620

15.720

المصرف العربى الدولى

15.620

15.720

بنك قناة السويس

15.620

15.720

اتش اس بى سى HSBC

15.620

15.720

بنك الكويت الوطني NBK

15.630

15.730

البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)

15.640

15.720

مصرف أبوظبى الإسلامى

15.640

15.730

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