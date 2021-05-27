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في هذا الموعد..شريف منير يعود لإستكمال مشاهد في مسلسل "اجازة مفتوحة"

الخميس 27/مايو/2021 - 09:59 ص
بوابة الفجر
آية عبد العزيز
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يعود النجم شريف منير وأبطال مسلسل "أجازة مفتوحة" لإستكمال تصوير المشاهد المتبقية لهم خلال الأيام المقبلة، فى الديكور الخاص بالعمل، بعد شهرين من إيقاف المسلسل حيث يعانى طوال أحداث المسلسل من مشاكل وخلافات شقيقاته، وهن ملك قورة ودنيا ماهر بينما تجسد دور والدته سميحة أيوب، وزوجته الفنانة لقاء الخميسي.

وتتحدث قصة "أجازة مفتوحة، على العائلة بشكل كبير من خلال 3 عائلات تدور حولهم الأحداث، ومقررعرض المسلسل قريباً، العمل من نوعية الـ 45 حلقة، ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، والمنتجة مها سليم.

مسلسل "اجازة مفتوحة"، من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبدالرحمن حماقى، وبطولة شريف منير، لقاء الخميسي، سميحة أيوب، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل

آخر أعمال شريف منير في الدراما مسلسل "ونحب تانى ليه"، 2020 وشارك في بطولته ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمى سوسن بدر، إسلام جمال، سمر مرسي، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعي، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري، وحقق نجاحا كبيرا أثناء عرضه.

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