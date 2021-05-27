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ميلان يعلق على رحيل دوناروما

الخميس 27/مايو/2021 - 10:00 ص
بوابة الفجر
وكالات
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قال باولو مالديني المدير الفني لميلان اليوم الأربعاء إن الحارس جيانلويجي دوناروما سيرحل عن النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بنهاية عقده الشهر المقبل.

 

وسيكون بوسع الدولي الإيطالي البالغ من العمر 22 عاما الانتقال إلى أي نادٍ آخر بالمجان اعتبارا من 30 يونيو بعد أن أخفق في التوصل إلى اتفاق لتجديد عقده لكن مالديني أكد عدم وجود مشاعر سيئة.

 

وقال في تصريحات تلفزيونية "نتوجه بالشكر لكل اللاعبين الذين قدموا موسما رائعا مع الفريق. تحلى جيجي بصفات القائد. بعض الناس تجد صعوبات في فهم طبيعة الاحتراف والاستعداد لمغادرة النادي. أعلم صعوبة تفهم الأمر لكن أصبح من الصعوبة بمكان على أي لاعب الاستمرار في مكان واحد من بداية مشواره لنهايته. نكن الاحترام لكل شخص خدم النادي. سننفصل لكني أتمنى له كل التوفيق".

 

ويبدو أن ميلان يقترب من التعاقد مع بديل بعد أن أظهرت صور مايك ماينان حارس ليل في مقر الفريق الإيطالي يوم الثلاثاء. وبدأ دوناروما مشواره مع الفريق الأول في ميلان قبل عيد ميلاده 17 في 2015 وسرعان ما عزز مكانه.

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