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أسعار الذهب اليوم الخميس 27-5-2021 بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

الخميس 27/مايو/2021 - 10:02 ص
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 27 مايو 2021.

متوسط أسعار الذهب اليوم الخميس 27-5-2021 بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط يسجل 927 إلى 929

سعر جرام الذهب عيار 22 قيراط يسجل 850 إلى 852

سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط يسجل 811 إلى 813

سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط يسجل 695 إلى 697

سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط يسجل 541 إلى 542

سعر جرام الذهب عيار 12 قيراط يسجل 463 إلى 465

اسعار أوقية الذهب تسجل 28,825 إلى 28,896

اسعار جنيه الذهب يسجل 6,488 إلى 6,504

اسعار كيلو الذهب يسجل 926,857 إلى 929,143

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