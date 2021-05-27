أسعار الريال السعودي بجميع البنوك المصرية اليوم الخميس 27-5-2021

حققت أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 27 مايو 2021؛ استقرار حول مستويات 4.16 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

أسعار الريال السعودي بالبنوك المصرية اليوم الخميس 27-5-2021 :

وحقق سعر صرف الريال السعودي نحو 4.17 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع في بنك عودة، بينما سجل في البنك الأهلي الكويتي والأهلي المصري، والتجاري الدولي وبنك مصر نحو 4.16 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي اليوناني والمصري الخليجي نحو 4.14 جنيه للشراء 4.12 جنيه للبيع، وفي بنكي التعمير والاسكان والمصرف المتحد بلغ سعر صرف الريال السعودي نحو 4.03 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء الريال السعودي :

وجاء أعلى سعر شراء الريال السعودي اليوم الخميس 27-5-2021 في بنك بلوم مصر عند 4.17 جنيه.

أقل سعر بيع الريال الريال السعودي:

وسجل أقل سعر بيع الريال السعودي نحو 4.19 جنيه في مصرف أبو ظبي الاسلامي