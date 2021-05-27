وصول وزيرتى التضامن الاجتماعي والبيئة للفيوم لإطلاق مبادرة "بر أمان"

وصلت الان الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة نيفين القباح، وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور أحمد الأنصارى،الى محافظة الفيوم حيث أستقبلهم الدكتور احمد الانصارى، محافظ الفيوم، لانطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "بر أمان" لحماية ودعم صغار الصيادين، بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وشادي سالم، رئيس قطاع المشروعات بصندوق "تحيا مصر"، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور صلاح مصيلحي، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثورة السمكية.



يأتي إطلاق هذه المبادرة تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كافة أوجه الدعم والتمكين والحماية الاجتماعية لفئات الصيادين ولكافة فئات العمالة غير المنتظمة كافة.