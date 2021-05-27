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إعطاء 34.2 مليون جرعة من لقاحات مضادة لكورونا في فرنسا

الخميس 27/مايو/2021 - 11:07 ص
فرنسا
فرنسا
وكالات
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أقالت السلطات الصحية في فرنسا، اليوم الخميس، إنه تم حتى الآن إعطاء 34.2 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

 

ووفقًا لبيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، يُقدر متوسط معدل التطعيم في فرنسا بـ 457 ألفاً و156 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يُتوقع أن يستغرق تطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين، أربعة أشهر.

 

وكانت حملة التطعيم ضد كورونا، بدأت في فرنسا قبل نحو 21 أسبوعًا.

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