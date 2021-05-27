برلماني: الصناعات الدوائية في مصر يمكنها تحقيق طفرة في الصادرات

أشاد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بضم قطاع صناعة الأدوية للقطاعات المستفيدة من برنامج المساندة التصديرية الجديد المرتقب صدوره لأول مرة، مشيرًا إلى زيادة نسب مساندة الشحن البري والبحري والجوي للصادرات لإفريقيا لتصل إلى 80% بدلا من 50% في البرنامج القديم.





وأوضح "أبو العلا"، في بيان اليوم، أن الصناعات الدوائية في مصر لديها قدرات تصنيعية جيدة يمكنها أن تحقق طفرة في الصادرات في حال التعامل مع المشكلات التي تواجه القطاع.





وأشار إلى أن الدواء المصري مطلوب في القارة الأفريقية، ولكن هناك الكثير من المعوقات التي يجب العمل على التصدي لها، خاصة ما يتعلق بالتسويق والمشكلات البنكية، وطول مدة الإجراءات الخاصة بالتسجيل.



