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برلماني: الصناعات الدوائية في مصر يمكنها تحقيق طفرة في الصادرات
الخميس 27/مايو/2021 - 11:12 ص
إيمان أسامة
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أشاد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بضم قطاع صناعة الأدوية للقطاعات المستفيدة من برنامج المساندة التصديرية الجديد المرتقب صدوره لأول مرة، مشيرًا إلى زيادة نسب مساندة الشحن البري والبحري والجوي للصادرات لإفريقيا لتصل إلى 80% بدلا من 50% في البرنامج القديم.
وأوضح "أبو العلا"، في بيان اليوم، أن الصناعات الدوائية في مصر لديها قدرات تصنيعية جيدة يمكنها أن تحقق طفرة في الصادرات في حال التعامل مع المشكلات التي تواجه القطاع.
وأشار إلى أن الدواء المصري مطلوب في القارة الأفريقية، ولكن هناك الكثير من المعوقات التي يجب العمل على التصدي لها، خاصة ما يتعلق بالتسويق والمشكلات البنكية، وطول مدة الإجراءات الخاصة بالتسجيل.
واستكمل "وكيل لجنة حقوق الإنسان" بالبرلمان: أن مدينة صناعة الدواء التي افتتحها الرئيس السيسي في الخانكة، ستعمل على توطين صناعة الدواء في مصر وإدخال التكنولوجيا الحديثة وتشجيع البحث العلمي في مجال الصناعة، من خلال جذب استثمارات ضخمة، وهو ما يرفع من القدرة الصناعية والقدرة التصديرية لمصر في الصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل.
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