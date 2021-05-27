Advertisements

"رياح محملة بالرمال والأتربة".. حالة الطقس في الإمارات اليوم

الخميس 27/مايو/2021 - 11:09 ص
بوابة الفجر
Advertisements
كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الخميس الموافق 27-5-2021 في الإمارات؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا بوجه عام يصبح مغبرا على بعض المناطق، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للرمال ومحملة بالغبار خاصة غرباً.

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يطير إلى جيبوتي اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

وجهة صلاح القادمة بعد الرحيل عن ليفربول

منذ ساعة و 24 دقيقة

انفراد - نجم منتخب مصر يدرس اعتزال كرة القدم بسبب الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - محمد صلاح سينتقل إلى هذا الفريق

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - رحيل زيدان عن ريال مدريد.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - كارتيرون يُحدد قائمة الراحلين عن الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| مدير مستشفى النجيلة يكشف لـ"الفجر" تفاصيل تجهيز أول غرفة عزل لمرضى الفطر الأسود

منذ حوالي 13 ساعة

تعيين خدمات مرورية على الطرق لمواجهة أي كثافات مرورية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - موسيماني يُقرر رحيل هذا اللاعب عن الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك ضد الإسماعيلي في كأس مصر

منذ ساعة و 22 دقيقة

توضيح عاجل من نهال عنبر بشأن تطورات الحالة الصحية لـ"دلال عبد العزيز"

منذ حوالي 12 ساعة

الإعلان الرسمي بعد قليل.. زيدان يصل مقر ريال مدريد

منذ 19 دقيقة

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل نهائي البطولة

منذ ساعتين و 46 دقيقة

مجزرة في ريال مدريد بأمر فلورنتينو بيريز.. بالأسماء

منذ حوالي 13 ساعة

استشاري طب حالات حرجة بلندن: هناك حالة اطمئنان كبيرة تجاه كل لقاحات كورونا (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من إثيوبيا على مناورة "حماة النيل"

منذ يومين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:50 م

عاجل - محمد صلاح سينتقل إلى هذا الفريق

انفراد - نجم منتخب مصر يدرس اعتزال كرة القدم بسبب الأهلي

11:08 م

استشاري طب حالات حرجة بلندن: هناك حالة اطمئنان كبيرة تجاه كل لقاحات كورونا (فيديو)

09:56 ص

تعيين خدمات مرورية على الطرق لمواجهة أي كثافات مرورية

08:38 ص

وجهة صلاح القادمة بعد الرحيل عن ليفربول

10:21 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»