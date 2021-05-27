طاقم تحكيم السوبر الإفريقي يخوض مرانه الأول في قطر

خاض طاقم تحكيم السوبر الإفريقي، بقيادة الجزائري مصطفى غربال، مرانه الأول في قطر أمس على ملعب أكاديمية أسباير، بعد وصوله إلى فندق الإقامة الذي يستضيف بعثتي الأهلي ونهضة بركان المغربي وجميع أطراف مباراة السوبر.





ودخلت بعثة الأهلي، وكذلك نهضة بركان في فقاعة طبية بفندق الإقامة بالدوحة ابتداء من يوم25 مايو الجاري، حيث تفرض اللجنة المنظمة للبطولة إجراءات طبية مشددة على الفريقين وجميع الأطراف المشاركة في مباراة السوبر الإفريقي والحضور من الناديين.





وأجرت بعثة الأهلي مسحة طبية اليوم؛ استعدادا لمباراة نهضة بركان، التي يسعى الفريق خلالها لتحقيق الفوز، والتتويج باللقب السابع في السوبر الإفريقي، والعودة إلى مصر بكأس البطولة يوم السبت المقبل.





وتنطلق مباراة السوبر الإفريقي، في السادسة مساء غد الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد، بين الأهلي حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، ونهضة بركان المغربي بطل الكونفدرالية.



