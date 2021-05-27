عاجل.. السيسي يصل إلى جيبوتي

صرح متحدث الرئاسة السفير بسام راضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل صباح اليوم إلى جيبوتي، حيث كان على رأس المستقبلين الرئيس إسماعيل عمر جيلة، فضلًا عن عدد كبير من كبار المسئولين الجيبوتيين، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.



وأشار متحدث الرئاسة السفير بسام راضي، إلى أنه قد أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف".

