Advertisements

عاجل.. السيسي يصل إلى جيبوتي

الخميس 27/مايو/2021 - 11:17 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
صرح متحدث الرئاسة السفير بسام راضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل صباح اليوم إلى جيبوتي، حيث كان على رأس المستقبلين الرئيس إسماعيل عمر جيلة، فضلًا عن عدد كبير من كبار المسئولين الجيبوتيين، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

 وأشار متحدث الرئاسة السفير بسام راضي، إلى أنه قد أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف".

أخبار تهمك

أول تعليق من إثيوبيا على مناورة "حماة النيل"

منذ يومين

وجهة صلاح القادمة بعد الرحيل عن ليفربول

منذ ساعة و 26 دقيقة

توضيح عاجل من نهال عنبر بشأن تطورات الحالة الصحية لـ"دلال عبد العزيز"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - محمد صلاح سينتقل إلى هذا الفريق

منذ حوالي 15 ساعة

قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن المنتدبين بين وحدات الجهاز الإداري للدولة

منذ أقل من نصف ساعة

انفراد - نجم منتخب مصر يدرس اعتزال كرة القدم بسبب الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك ضد الإسماعيلي في كأس مصر

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل - موسيماني يُقرر رحيل هذا اللاعب عن الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| مدير مستشفى النجيلة يكشف لـ"الفجر" تفاصيل تجهيز أول غرفة عزل لمرضى الفطر الأسود

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - رحيل زيدان عن ريال مدريد.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

استشاري طب حالات حرجة بلندن: هناك حالة اطمئنان كبيرة تجاه كل لقاحات كورونا (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل نهائي البطولة

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. السيسي يطير إلى جيبوتي اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

تعيين خدمات مرورية على الطرق لمواجهة أي كثافات مرورية

منذ حوالي 3 ساعات

مجزرة في ريال مدريد بأمر فلورنتينو بيريز.. بالأسماء

منذ حوالي 13 ساعة

الإعلان الرسمي بعد قليل.. زيدان يصل مقر ريال مدريد

منذ ثلث ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:19 ص

قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن المنتدبين بين وحدات الجهاز الإداري للدولة

عاجل - محمد صلاح سينتقل إلى هذا الفريق

08:50 م

انفراد - نجم منتخب مصر يدرس اعتزال كرة القدم بسبب الأهلي

11:08 م

الإعلان الرسمي بعد قليل.. زيدان يصل مقر ريال مدريد

11:26 ص

استشاري طب حالات حرجة بلندن: هناك حالة اطمئنان كبيرة تجاه كل لقاحات كورونا (فيديو)

09:56 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»