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قيامة عثمان 60| اعرف مواعيد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 60 وتردد القنوات الناقلة
الخميس 27/مايو/2021 - 11:15 ص
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قيامة عثمان 60| اعرف مواعيد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 60 وتردد القنوات الناقلة
ازداد البحث من جانب الكثيرين عن موعد عرض الحلقة 60 من مسلسل قيامة عثمان، حيث انتشر المسلسل بشدة نظرا لأحداثه المثيرة والشيقة، كما يتصدر بشكل أسبوعي مؤشرات محرك البحث جوجل.
ومن هنا نقدم لكم في السطور التالية، معلومات حول مواعيد عرض والقنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان ولا سيما الحلقة 60 من مسلسل المؤسس عثمان.
مواعيد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 60
يذاع مسلسل قيامة عثمان كل أربعاء من كل أسبوع على قناة "ATV" التركية، بينما تعرض الخميس على عدد من القنوات العربية منها "اليرموك" الأردنية و"الفجر" الجزائرية، وعرضت أمس الحلقة الـ 59، وينتظر الجمهور عرض الحلقة الجديدة الأسبوع المقبل، حيث تبلغ مدة الحلقة 120 دقيقة.
وعن تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان 60 إليكم التالي:
تردد قناة اليرموك
التردد: 11678
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: عامودي
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
تردد قناة ATV التركية
التردد: 10796
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: أفقي
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
تردد قناة الفجر الجزائرية
التردد: 12034
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: رأسي
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
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