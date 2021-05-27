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يارب رجعها لينا بالسلامة.. حلا شيحة توجه رسالة للفنانة دلال عبد العزيز

الخميس 27/مايو/2021 - 11:23 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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طلبت الفنانة حلا شيحة من جمهورها الدعاء بالشفاء العاجل للفنانة دلال عبد العزيز، مُتمنية من الله أن تعود بالسلامة لبناتها وأسرتها، وذلك من خلال الاستوري الخاص بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كتبت حلا شيحة:"اللهم يا من شفيت ايوب وكشفت ضر يعقوب اشف كل مريض يتألم ولا يتكلم ولا يعلم بحاله إلا انت".

وتابعت حلا شيحة قائلة:"اللهم اني اسألك الشفاء لكل روح عجز عن النوم بسبب المرض، اشف ارح ثم هون ثم اشف كل نفس لا يعلم بوجعها الا انت انك علي كل شيء قدير ، يارب اشفي دلال عبد العزيز ورجعها بالسلامة لولادها و لينا يارب".

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنانة حلا شيحة الدرامية مسلسل" خيانة عهد "، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ سامح عبدالعزيز، ﺗﺄﻟﻴﻒ أمين جمال، بطولة يسرا، خالد سرحان، عبير صبري، بيومي فؤاد، جومانا مراد.

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