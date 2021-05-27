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تكليف المحامي خالد أبو بكر بمتابعة قضية السفينة الجانحة

الخميس 27/مايو/2021 - 11:23 ص
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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أصدر الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، قرارًا بانضمام المحامي الدولي خالد أبو بكر عضو الاتحاد الدولي للمحامين، إلى اللجنة المُشكلة من قبل الهيئة لإدارة الملف القانوني والتفاوضي والإعلامي لقضية سفينة الحاويات البنمية EVER GIVENوالقيام بمهام مستشار رئيس الهيئة للجنة التفاوض.

جاء ذلك، عقب لقاء الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة بالمحامي خالد أبو بكر، للتشاور بشأن مستجدات قضية سفينة الحاويات البنمية المنظورة حاليًا أمام المحكمة الاقتصادية الابتدائية بالإسماعيلية، ومناقشة الجوانب المختلفة المرتبطة بهذا الشأن.

من جانبه، أبدى المحامي الدولي ترحيبه بالمشاركة في هذا العمل الوطني متطوعًا، والتعاون مع لجنة الهيئة والتي تضم نخبة من الخبرات القانونية والتفاوضية والإعلامية.

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