مدينة سوهاج الجديدة تواصل توفير الخدمات وتفتتح فرع جديد لأحد البنوك

قام المهندس رجب سالمان عبدالرحيم، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، والمحاسب حسن محمد حجازي مدير عام الإدارة المركزية ببنك مصر لمنطقة فروع سوهاج، والمحاسب السيد عبدالشافي عويضة، نائب أول مدير الإدارة المركزية، بافتتاح بنك مصر فرع مدينة سوهاج الجديدة.

وقال رجب سالمان عبدالرحيم: ينضم هذا الفرع لقاطرة التنمية التى تشهدها مدينة سوهاج الجديدة، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بمدن الصعيد بتوفير كافة الخدمات بها لجذب المواطنين للسكن بالمدن الجديدة فى عهد رئيس الجمهورية، الرئيس، عبدالفتاح السيسى، الذى يولى المدن الجديدة والتنمية العمرانية بوجه عام اهتماما واسعا . ​