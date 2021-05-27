الحكومة تكشف حقيقة جدول امتحانات الثانوية العامة المتداول

كشف المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، اليوم، حقيقةً تداول بعض صفحات التواصل الاجتماعي جدولًا لامتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020-2021، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للجدول المتداول لامتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020-2021، وأن الجدول المتداول مزيف وغير صادر عن الوزارة، مُوضحةً أنه سيتم الإعلان عن جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي فور اعتماده بشكل رسمي، وذلك عبر قنوات الاتصال الرسمية للوزارة سواء الموقع الإلكتروني أو الصفحة الرسمية على فيس بوك





وناشدت أولياء الأمور والطلاب استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة.



