الإعلان الرسمي بعد قليل.. زيدان يصل مقر ريال مدريد

وصل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني إلى مقر النادي لإعلان رحيله عن الملكي بشكل رسمي.





ووفقا لصحيفة "الماركا" الإسبانية فإن زيدان وصل منذ قليل إلى الفالديبيباس للاجتماع مع مجلس إدارة النادي.





واشارت الصحيفة إلى أن إعلان رحيل زيدان سوف يكون في الدقائق القادمة ويمكن أن يكون البيان الرسمي للنادي بعد قليل.





وكانت شبكة سكاي سبورت قد أكدت يوم أمس خبر رحيل زيدان عن ريال مدريد بعدما أبلغ اللاعبين بقرار الخروج من البرنابيو بالساعات الماضية.