إلى أي الأندية سينتقل بوفون بعد يوفنتوس.. الحارس يوضح

تحدث الأسطورة جيانلويجي بوفون، حارس مرمى يوفنتوس، عن وجهته المقبلة بعد الرحيل عن الفريق الإيطالي خلال الفترة القادمة.

بوفون كان قد اتخذ قرارًا بالرحيل عن يوفنتوس في نهاية الموسم الحالي، كما أعلن قبل أيام، إلا أنه لم يحدد وجهته المقبلة.

وأوضح بوفون في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا"، أنه سوف ينتقل إلى النادي الذي يجد فيه الدافع للاستمرار، مشيرًا إلى أنه لم يحدد إلى أي نادٍ سينتقل حتى الآن.

وأشار إلى أنه بذل قصارى جهده مع يوفنتوس وحصد الكثير من البطولات والانجازات، مؤكداً أنه لن يتسرع في اتخاذ القرار النهائي بشأن وجهته المقبلة لأن الأمر يعد مخاطرة.

وشدد على أنه قرر الرحيل في الوقت المناسب، نظراً لما يمتلكه من ذكريات جيدة في السنوات الأخيرة مع يوفنتوس، قائلا، " النادي رحب بي كشاب وجعلني أصبح رجلًا، أنا مدين بالكثير ليوفنتوس".

جدير بالذكر أن بوفون قاد البيانكونيري مؤخرًا للتتويج بكأس إيطاليا، على حساب أتالانتا.