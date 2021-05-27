جامعة حلوان تشارك في تجميل حلوان



شاركت جامعة حلوان في مبادرة النائب محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، لتجميل حلوان، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وإشراف الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية، بمتابعة تنسيقية للأستاذة الدكتورة سناء حجازي مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية التابع لقطاع البيئة، بمشاركة وتعاون حي حلوان برئاسة الدكتور أحمـد القزاز، وبمشاركة الكليات الفنية بالجامعة (الفنون التطبيقية والفنون الجميلة والتربية الفنية).



أكد الأستاذ الدكتور ماجد نجم، على اهتمام جامعة حلوان بالعمل المجتمعي في ظل اتخاذ إجراءات احترازية، حيث يساهم العمل المجتمعي في بث روح الإيجابية لدى المواطن وتعظيم قيمة الإنتماء والولاء ويساهم في توظيف طاقات الشباب، واكسابهم الخبرات العملية، بجانب تطوير المناطق المحيطة بالجامعة والذى تهدف اليه الدولة ووفقا لخطة التنمية المستدامة بما يليق ببلدنا وتجميل شوارعها وميادينها على مستوى جمالي لائق.





أشار الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي أن المشروع يتم في إطار خطة الجامعة الاستراتيجية وأيضا خطة مصر ٢٠٣٠ للعمل التنموي المتكامل الذي يستهدف النهوض بالبيئة وتحسين الصورة البصرية للمواطنين في الأماكن المختلفة، كما يثمن والمشروع جهود التعاون والمشاركة بين الأطراف المعنية بالمشروع.



وأضاف أن المبادرة تهدف إلى تجميل وجه مدخل حلوان فى المنطقة الممتدة من ركن فاروق وحتى ميدان الشهداء مرورا بشارع عمر بن عبد العزيز ودهان الأسوار المحيطة بالمدخل والشارع والميدان بلون جمالى.



أوضحت الأستاذة الدكتورة سناء حجازي أن وفد جامعة حلوان قد قام بمعاينة ميدان " ركن فاروق " وتم الإتفاق على إختيار وسط الميدان، لعمل جداريات متقطعة حول النافورة بإرتفاع ما يقارب 170 سنتمتر، ووضع نصب تذكاري، إضافة إلى مقاعد مصنوعة بشكل فنى توضع داخل حديقة الميدان، هذا وقد تم رفع المقاسات بالميدان لرصد حجم تكلفة المواد المطلوبة، لبدء تنفيذ عمليات التجميل والتى ستبدأ فور عرض مذكرة الإتفاق على رئاسة حى حلوان والموافقة عليها.



وأضافت إلى أن للمبادرة أهمية كبيرة في التعاون المثمر مع أطراف متعددة مع جامعة حلوان فضلًا على أنها تأتى في إطار مهام خطة الجامعة الاستراتيجية ٢٠٢٥ وخطة المركز التى تهتم بتعميق القيم الحضارية والجمالية تعبيرًا عن تاريخ حلوان.



ويذكر أنه أيضا شارك مجتمعيًا " شركة أسمنت حلوان" لمديرها المهندس معتز يسرى، والأستاذ محمد سعيد مدير الإتصالات بمجموعة "أسمنت السويس".



