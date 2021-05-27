الأهلي يتجسس على نهضة بركان قبل السوبر

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بمشاهدة خمس مباريات جديدة لفريق نهضة بركان المغربي قبل مواجهة الفريقين غدا الجمعة في بطولة السوبر الإفريقي، المقرر إقامتها على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد.





وحرص الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني على مشاهدة العديد من مباريات الفريق المغربي، بعد وصول البعثة إلى قطر؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف والعناصر المميزة في الفريق.





وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، عدة جلسات مع معاونيه منذ الوصول إلى الدوحة؛ لمواصلة التحضير لمباراة نهضة بركان.





كما حرص المدير الفني على عقد محاضرات بالفيديو مع اللاعبين داخل فندق الإقامة؛ للحديث عن الجوانب الفنية والخططية، ومنح التعليمات التكليفات الخاصة للاعبين.





ويؤدي الأهلي مرانه الختامي في الساعة 6.45 مساء اليوم بتوقيت قطر «5.45 بتوقيت القاهرة»، على ملعب المباراة جاسم بن حمد بنادي السد، الذي يستضيف مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي، بطل الكونفدرالية الإفريقية.



