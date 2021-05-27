مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان يعلن خطته التدريبية خلال يونيو



أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان عن خطته التدريبية لشهر يونيو 2020-2021، والتى يتم تنفيذها تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والأستاذة الدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الأستاذة الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، وذلك في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.





أكد الأستاذ الدكتور ماجد نجم أن اهتمام جامعة حلوان بالدورات التدريبية يأتى من منطلق كونها ركيزة أساسية لتطوير العملية التعليمية، وتحسين الأداء، واستخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة، بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث لتحقيق جودة التعليم والبحث العلمى، وتبادل الخبرات واكتساب المهارات المختلفة.



وأفادت الأستاذة الدكتورة منى أبو هشيمة أن خطة الدورات التدريبية أون لاين تأتي كالآتي:



دورة الأخطاء المنهجية واللغوية الشائعة فى البحوث العلمية وذلك فى تمام الساعة التاسعة صباح يومى الثلاثاء والأربعاء 8-9 يونيو.

المشاريع الدولية الممولة وذلك فى تمام الساعة التاسعة صباح يومى الإثنين والثلاثاء 14-15 يونيو.

دورة نظام الساعات المعتمدة وذلك فى تمام الساعة الخامسة مساء يومي الأربعاء والخميس 16-17 يونيو.

أخلاقيات البحث العلمى وذلك فى تمام الساعة الخامسة مساء يومي الأحد والإثنين 20-21 يونيو.

الجوانب المالية بالجامعات وذلك في تمام الساعة التاسعة صباح يومي الثلاثاء والأربعاء 22-23 يونيو.

تنظيم المؤتمرات العلمية وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء يومي الأحد والاثنين 27-28 يونيو.



أما الدورات التي تقام في مقر المركز بدار الضيافة بالحرم الجامعى وفقًا للإجراءات الاحترازية كالتالي:

دورة الإحصاء التحليلي SPSS، وذلك فى تمام الساعة التاسعة صباح يومى الثلاثاء والأربعاء 8-9 يونيو.



للتسجيل في الدورة عبر الرابط الآتي:

https:docs.google.comformsde1FAIpQLSdN0j2sd6-TRelFh3joeeu0Bz8_YH8m1RQvNxebc5CTvgRIUAviewform



