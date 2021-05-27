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الخشت: الانتهاء من تجهيز أحدث معمل للمهارات وقاعات الاختبارات الإلكترونية بكلية الطب

الخميس 27/مايو/2021 - 11:30 ص
بوابة الفجر
آية حمروشي
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علن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن الانتهاء من تجهيز معمل المهارات بكلية طب قصر العينى، وذلك في إطار تطوير العملية التعليمية بالكلية والتدريب الإكلينيكي المبكر للطلاب على استخدام المنيكانات قبل التعامل المباشر مع المرضى للتمكن من المهارات قبل تطبيقها، بالإضافة إلى تطوير وتجهيز مبنى قاعات الاختبارات الإلكترونية بالكلية.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن معمل مهارات كلية طب قصر العينى، يقام على مساحة ألف متر مربع، وبتكلفة نحو 12 مليون جنيه، ويخدم حوالى 10 آلاف طالب في مرحلة البكالوريوس، ويضم غرفة مراقبة وإدارة للمعمل، و8 قاعات تدريس مهارات إكلينيكية، و3 قاعات حاسب آلي، و65 جهاز حاسب آلي، و141 مانيكان محاكاة مهارات أساسية إكلينيكية، و180 قطعة لمهارات خياطة الجراحة والحقن، و7 مانيكانات عالية الدقة للتدريب على المهارات المتقدمة والمتطورة حيث تقدم مجموعة سيناريوهات طبية كنوع من التدريب والتطبيق.

كما أوضح الدكتور الخشت، أن مبنى قاعات الاختبارات الإلكترونية بكلية طب قصر العيني، يقام على مساحة 5500م² وبتكلفة 40 مليون جنيه ليخدم كليات القطاع الطبي بالجامعة، ويتكون من 3 أدوار ويستوعب اختبار 2900 طالب في وقت واحد، حيث تم تزويد القاعات بـ 2900 خلية عمل، و63 كاميرا مراقبة، و3 داتا سنتر، وحجرة لمراقبة الأدوار، وذلك في إطار التوجه نحو عقد الاختبارات الإلكترونية بالكلية واختبارات إلكترونية موحدة لكليات القطاع الطبي بالجامعة.

وأشارت الدكتورة هالة صلاح عميدة كلية الطب، إلى أنه سيتم استخدام بنوك الأسئلة المربوطة بمخرجات التعلم المستهدفة للمقرارات والوحدات التعليمية لتحضير الاختبارات الإلكترونية التي تسمح بسرعة إعلان النتائج، وتوفر الوقت في عملية التصحيح، وتمنع اللجوء للغش، وتضمن العدالة بين الطلاب نظرًا لكونه امتحانًا موحدًا.

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