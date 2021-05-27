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محافظ بورسعيد: ١٦٠٨٧٣ عدد البطاقات التموينية بالمحافظة (صور)

الخميس 27/مايو/2021 - 11:34 ص
بوابة الفجر
شيماء الريس
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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس،خلال الموتمر الإعلامي مع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بقاعة فائزة ابو النجا بمبنى ديوان عام المحافظة بورسعيد، وذلك فى إطار زيارة سيادته لمحافظة بورسعيد لمتابعة سير العمل بقطاع التموين بالمحافظة، بأن بلغ عدد البطاقات التموينية بالمحافظة ١٦٠٨٧٣ بطاقة.


ورحب اللواء عادل الغضبان، بزيارة وزير التموين للمحافظة، مؤكدا على التنمية الملحوظة فى قطاع التموين بالتوازى مع مختلف القطاعات بالمحافظة.

ومن جانبه، قدم وزير التموين الشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الترحيب وحفاوة الاستقبال، مؤكدا على فخره بالتقدم الذى حققته محافظة بورسعيد مؤخرا على كافة الأصعدة، وتحقيق افضل مستوى من الخدمات التموينية المقدمة للمواطن، وذلك فى إطار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للارتقاء المستمر بقطاع التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد لتلبية كافة احتياجات المواطنين.

ومن المقرر أن تشمل زيارة السيد الوزير لمحافظة بورسعيد، اليوم، عقد اجتماع مع السيد المحافظ بديوان عام محافظة بورسعيد، يعقبه افتتاح المكتب النموذجى المميز لخدمات وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتفقد سوق العصر ٢،١، وزيارة مصنع تونكايا لتعبئة وتغليف الخضر والفاكهة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وتختتم الزيارة بتفقد سير العمل بصوامع شركة بورسعيد للمطاحن الحديثة بجنوب بورسعيد
محافظ بورسعيد: ١٦٠٨٧٣ عدد البطاقات التموينية بالمحافظة (صور)
محافظ بورسعيد: ١٦٠٨٧٣ عدد البطاقات التموينية بالمحافظة (صور)
محافظ بورسعيد: ١٦٠٨٧٣ عدد البطاقات التموينية بالمحافظة (صور)
محافظ بورسعيد: ١٦٠٨٧٣ عدد البطاقات التموينية بالمحافظة (صور)
محافظ بورسعيد: ١٦٠٨٧٣ عدد البطاقات التموينية بالمحافظة (صور)
محافظ بورسعيد: ١٦٠٨٧٣ عدد البطاقات التموينية بالمحافظة (صور)
محافظ بورسعيد: ١٦٠٨٧٣ عدد البطاقات التموينية بالمحافظة (صور)
محافظ بورسعيد: ١٦٠٨٧٣ عدد البطاقات التموينية بالمحافظة (صور)
محافظ بورسعيد: ١٦٠٨٧٣ عدد البطاقات التموينية بالمحافظة (صور)
محافظ بورسعيد: ١٦٠٨٧٣ عدد البطاقات التموينية بالمحافظة (صور)

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