بعد خمس جلسات من المكاسب أسهم اليابان تنهي جلسة اليوم على خسائر

تراجعت الأسهم اليابانية يوم الخميس، إذ قلص المستثمرون مراكزهم بعد زيادة في الآونة الأخيرة، وذلك في ظل تمديد محتمل لإجراءات الطوارئ المرتبطة بكوفيد-19، وهو ما أثار مخاوف بشأن نمو الاقتصاد المحلي.

وقلص المؤشر نيكي خسائره خلال يوم الخميس، ليغلق على انخفاض 0.33 بالمئة إلى 28549.01 نقطة، ليوقف سلسلة مكاسب استمرت خمسة أيام وبلغ حجمها 2.1 بالمئة. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 بالمئة إلى 1911.02 نقطة.

تكافح اليابان، التي من المقرر أن تستضيف أولمبياد طوكيو 2020 المؤجل في يوليو ، لاحتواء موجة رابعة من الإصابات.

وسعت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي يوم الأربعاء إلى تمديد حالة الطوارئ الحالية، والتي كان من المقرر رفعها في الأساس في نهاية مايو أيار، "لنحو شهر آخر"، كما قدمت مقاطعة أوساكا الغربية طلبا مماثلا.

وقادت أسهم شركات صناعة الصلب وشركات الشحن خسائر يوم الخميس، إذ فقد القطاعان 2.6 بالمئة و2.3 بالمئة على الترتيب، في حين حققت أسهم شركات النقل الجوي أكبر مكاسب في البورصة، إذ ربحت 2.3 بالمئة.