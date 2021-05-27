ياسمين رئيس تثير الجدل على مواقع التواصل.. ماذا حدث؟!

تصدرت الفنانة ياسمين رئيس محركات البحث "جوجل"، وهذا بعد مشاركتها فيديو كليب "حبيبتي" للمطرب "حسن شاكوش"، حيث انتقدها البعض ووجه اللوم نحوها بأنها أساءت إلى نجاحاتها السابقة وآخرها مسلسل "ملوك الجدعنة"، الذي جسدت من خلاله شخصية فتاة شعبية تمر بظروف صعبة وترغب التزوج ممن تحب، حيث أتقنت الدور جيدا وأحبها الجمهور.





وهناك العديد من التعليقات من جانب الجمهور التي انهالت على الفنانة ياسمين رئيس عقب نشرها مقطعا من الكليب عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، يعبرون من خلالها عن غضبهم من هذا الكليب الذي طُرح مؤخرا لها مع "شاكوش"، حيث قال أحدهم "الله يرحم الفن والموسيقى.. بس. ياسمين فنانة محترمة وجميلة الله يحفظك.. انتي مستواكي أكبر من الشاكوش وغيره".





كما علق آخر: "تصدقى بالله وانتى بترقصى مع عمرو سعد وحضور االنجوم الكبار جنبك من مصطفى شعبان ودلال عبدالعزيز وصوت أحمد سعد كان عندك وضع تانى".





وقال أحد الجمهور: "ضيعتي جزء من جمهورك بملوك الجدعنة بمشاركتك هذا الكليب".



