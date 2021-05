الطالع الفلكى الخَمِيس 27/5/2021..كِلاسِيكِى جداً!

*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى القوس ، ويدخل الجدى فى الرّابعة و23 دقيقة فجر غدٍ الجُمعه بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى العقرب ، ويدخل القوس فى السّابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 20 مايو - 21 يونيو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الثّور من 14 مايو - 15 يونيو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة البُطِين من 25 مايو - 6 يونيو.





اليوم 19 بَشْنَسْ قبطى ، 27 أيّار رُومى ، 15 شوّال ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (واد يامزيكا)-أنا مش مزيكا (أمّال إنتا إيه؟) -أنا مُيوزِكْ وكلاسِكْ كمان.(نجاح المُوجى من مسرحيّة المُتزوّجون-1978)





*القمر فى القوس "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى القوس يعنى

وضع الحالة الرّوحيّة فى المقدّمة حتى كنوع من التغيير، الحالة الرّوحية تلك النعمة التى كانت أول وأعظم وآخر نعمة يستمتع بها الإنسان منذ ميلاده وحتى وفاته تستحق منك الإنتباه لأداء الواجبات الدّينيّة والتى تعمل كصمام أمان للحفاظ على إتزانك الرّوحى ، كما أنّه كوكب الثروة والإزدهار والسعى خلف لقمة العيْش لكن دون إنفصال عن الأخلاق ، هذا يعنى أن تهتمّ بالأمانة الأخلاقيّة فى تجارتك أو وظيفتك بصرف النظر عن المردود المالى الذى ترغبه لنفسك وتبتعد عن الكلمة الشائعة "على قَدّ فلوسهم" فالقروش القليلة تحل فيها البَرَكَة بمشيئة الله تَعَالى ، مكاسب قليلة تجر مكاسب كبيرة والسبب سمعتك و نزاهتك فى تجارتك أو وظيفتك واهتمامك بالكيْف وليس الكَمّ ،بذلك تعمل الأخلاق/ المُشترى على توسيع مكاسبك بعيداً عن الفهلوة أو إستعمال عبارات مُستفزّة كمقولة القانون لايحمى المغفلين، البضاعة المُبَاعة لاتُردّ ولاتُستبدل.





فى ثقافة التنجيم الهندى والصينى فالمُشترى يرمز للحظ السعيد والإزدهاروالثروة والوجاهة الإجتماعيّة (يحكم القوس والحوت) يزوربرج واحد ويمكث فيه سنة واحدة فقط ، على ذلك فحظّك قابل لضربة حظ طبقاً لثقافتهم مرّة واحدة كل 12 سنة وليس مرة واحدة فى العمرعندما يرجع المُشترى لزيارة برجك الذى كان فيه وقت ميلادك ، مفهوم الحظ قد يكون على شكل وظيفة جديدة أو مشروع مربح أو زوجة صالحة أو هجرة لبلاد بعيدة ، لست مُضطراً للإنتظار 12 سنة فالقمر الأقرب والأقوى تأثيراً بزيارته لكل برج مرّة كل 55 ساعة على مدار الشهر العربى القمرى فحظّك قابل للتحسّن مهما كان سيئاً مرّة واحدة على الأقل كل شهرعربى خصوصاً عند حلوله فى بُرجىْ القوس والحوت كاليوم بحلوله فى القوس ،هذا يعنى أن تتفاءل خيراً مهما بدت أمورك سيئة من ظاهرها ، بمشيئة الله تَعَالى.





*اليوم بمشيئة الله تَعَالى

يُصادف ذكرى ميلاد سيّدة الشاشة العربيّة الفنانة فاتن حمامة رَحِمَهَا الله .هذه هى الأسماء المُساويَة للقِيَم الحسابيّة لإسم فاتن أحمد حمامة مع التنبيه أنها لاتُعبّر عن صفات تتواجد فيها بالضرورة لكنّها نتيجة لعمليّات حسابيّة رياضيّة لا أكثر ، لاتبخل عليها بالفَاتِحَة.





(ذراع فى ذراع/أنْجَجَة)،(قوقَعَة يحتمى بها الرّجل)،(تَمَسّك بإيمانَكْ)،(الملاك الحارس) ،(سيّدتى الجميلة)،(دَمّها سُكّر)،(حفلات الشّاى)،(مُستقلّ)،(حُبّ إستشفائى)،(علم الأدوية)،(لوتس)،(إحلم بالعقل)، (شَاشَة)، (مُبَارَكَة)،(نور الحُبّ)،(دَقّة قديمة-عادات قديمَة)،(باريس فرنسا).





*قرينها الفلكى المُمَثّل

البريطانى سير/كريستوفر لى (سير لقب مثل باشا) والذى يُصادف اليوم أيضاً ذكرى ميلاده وتعرفه من فيلم جيمس بوند "الرجل ذو المسدس الذهبى-1974" وسلسلة أفلام دراكولا ، هذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم كريستوفر لى مع التنبيه أنها لا تعنى صفاتاً تتواجد فيه بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.





(الجمال النائم)،(شيئٌ عظيم)،(عودةً إلى الغابات)،(تقليدى للغاية/كلاسيكى جداً)، (صوت الصّمت)،(هالويين سعيد)،(دموع تحت المطر).





**من يُوتيُوب

-James Bond - The Man With The Golden Gun soundtrack FULL ALBUM

-Lulu - The Man With The Golden Gun (Top Of The Pops, 1975

-Dracula A.D 1972 Opening.wmv





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: الترتيب والنظام والأولويّات مُفردات عليك تبنّيها اليوم إن كنت ترغب فى إنهاء واجبات مُتراكمة، قم بأداء الأهم فالمهم حسب الأهميّة.





برج الثور: بعض الفُرَصْ ينبغى التخلى عنها وإهمالها دون أى شعور بالحسرة خاصةً إن إنطوت على جانب كبير من المُجازفة.





برج الجوزاء: الجواب بيبان من عنوانه، عبارة قد تشعر بها عندما يتم تقديم شخص أو مشروع مشكوك فى نزاهته أو جديّته لك، درهم وقاية.





برج السّرطان: فعلك للخير تصرف نبيل يتفق مع مبادئك النّزيهة، لكن إحرص أن تبدأ بالأقرب فالأبعد، لأن الأقربون أوْلى بالمعروف.





برج الأسد: حالتك المزاجيّة قد تميل للأنشطة الفنيّة، سماع موسيقى أو مشاهدة فيلم راقى من الزمن الجميل ولو وحيداً، الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.

برج العذراء: عليك وضع لافتة ممنوع الإقتراب أوالإزعاج على باب مكتبك، دون إستراحة حتى تنهى واجباتك،لاتركن للطرق المُختصرة أو مفهوم الفهلوة.





برج الميزان: أسلوبك الفصيح فى التواصل مع الآخرين قد يمكنك الفوز بعلاوة أو التحصّل على ربح تجارى، أو على أقل تقدير إنهاء نزاع ، بمشيئة الله تَعَالى.





برج العقرب: بإمكانك اليوم أن تفصل نفسك عن زميل تمّ إستبعاده من دائرة صداقتك لكن بلطف ، أو عادة سيئة ترغب فى التخلص منها كالتدخين مثلا.





برج القوس: مزاجك سَهْل مُنْبَسِط وهذا يعنى مُساعدتك لأفراد أسرتك بكل رضا وسعادة ، أنت عُرضَة للإبتزاز العاطفى من الأطفال.





برج الجدى: رُبّما كنت على موعد اليوم مع وجبة دسمة إما داخل المنزل أو بأحد المطاعم الفاخرة بمعيّة زميل عمل ، لاتَنْسَ إطعام جائع إن شعرت بالشبع.





برج الدّلو: علاقة الودّ والصداقة التى تعيشها اليوم قد تنقلب لنزاع وخصومة فى الغد، لذا لا تندفع بكل ثقلك ولاتغرّد بأسرارك وأترك مساحة فراغ كافية.





برج الحوت: لاتغلق بابك فى وجه من يطلب معونتك ولا تفتح بابك للمشبوهين و براكين الأذى ، ميَز بين الصالح والطالح،الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.