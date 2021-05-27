التحالف العربي: التجهيزات في جزيرة ميون هي تحت سيطرة قيادة التحالف

قال التحالف العربي، اليوم الخميس.، إن التجهيزات في جزيرة ميون هي تحت سيطرة قيادة التحالف وفيما يخدم تمكين قوات الشرعية وقوات التحالف من التصدي لمليشيات الحوثي وتأمين الملاحة البحرية.

وأضاف التحالف العربي، في تصريحات صحفية نشرتها فضائية سكاي نيوز عربية: "لا صحة للأنباء التي تتحدث عن وجود قوات لدولة الإمارات في جزيرتي سقطرى وميون في اليمن".





وتابع التحالف العربي، أنه سيتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من الاعتداءات الإرهابية.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران.