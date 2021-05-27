Advertisements

التحالف العربي: التجهيزات في جزيرة ميون هي تحت سيطرة قيادة التحالف

الخميس 27/مايو/2021 - 11:41 ص
المتحدث باسم التحالف العربي
المتحدث باسم التحالف العربي
وكالات
Advertisements

قال التحالف العربي، اليوم الخميس.، إن التجهيزات في جزيرة ميون هي تحت سيطرة قيادة التحالف وفيما يخدم تمكين قوات الشرعية وقوات التحالف من التصدي لمليشيات الحوثي وتأمين الملاحة البحرية.

                                                           

وأضاف التحالف العربي، في تصريحات صحفية نشرتها فضائية سكاي نيوز عربية: "لا صحة للأنباء التي تتحدث عن وجود قوات لدولة الإمارات في جزيرتي سقطرى وميون في اليمن".


وتابع التحالف العربي، أنه سيتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من الاعتداءات الإرهابية.

 

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قيادة التحالف جزيرة ميون اليمن التحالف العربي

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يطير إلى جيبوتي اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

توضيح عاجل من نهال عنبر بشأن تطورات الحالة الصحية لـ"دلال عبد العزيز"

منذ حوالي 12 ساعة

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك ضد الإسماعيلي في كأس مصر

منذ ساعة و 25 دقيقة

مجزرة في ريال مدريد بأمر فلورنتينو بيريز.. بالأسماء

منذ حوالي 13 ساعة

استشاري طب حالات حرجة بلندن: هناك حالة اطمئنان كبيرة تجاه كل لقاحات كورونا (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

وجهة صلاح القادمة بعد الرحيل عن ليفربول

منذ ساعة و 27 دقيقة

الإعلان الرسمي بعد قليل.. زيدان يصل مقر ريال مدريد

منذ ثلث ساعة

عاجل| مدير مستشفى النجيلة يكشف لـ"الفجر" تفاصيل تجهيز أول غرفة عزل لمرضى الفطر الأسود

منذ حوالي 13 ساعة

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل نهائي البطولة

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل - رحيل زيدان عن ريال مدريد.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - محمد صلاح سينتقل إلى هذا الفريق

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - موسيماني يُقرر رحيل هذا اللاعب عن الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

تعيين خدمات مرورية على الطرق بالجيزة لمواجهة أي كثافات

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن المنتدبين بين وحدات الجهاز الإداري للدولة

منذ أقل من نصف ساعة

انفراد - نجم منتخب مصر يدرس اعتزال كرة القدم بسبب الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق من إثيوبيا على مناورة "حماة النيل"

منذ يومين

موضوعات متعلقة

التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه جازان

التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه جازان

التحالف العربي يعلن اعتراض طائرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه المملكة

التحالف العربي يدمر طائرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثيه تجاه خميس مشيط

التحالف العربي يدمر طائرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثيه تجاه خميس مشيط

التحالف العربي يدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي تجاه خميس مشيط

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:19 ص

قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن المنتدبين بين وحدات الجهاز الإداري للدولة

عاجل - محمد صلاح سينتقل إلى هذا الفريق

08:50 م

انفراد - نجم منتخب مصر يدرس اعتزال كرة القدم بسبب الأهلي

11:08 م

الإعلان الرسمي بعد قليل.. زيدان يصل مقر ريال مدريد

11:26 ص

استشاري طب حالات حرجة بلندن: هناك حالة اطمئنان كبيرة تجاه كل لقاحات كورونا (فيديو)

09:56 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»