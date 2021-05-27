Advertisements

تعرف على موعد كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

الخميس 27/مايو/2021 - 01:02 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
Advertisements
ينتظر عشاق الكرة الأوروبية والعالمية الشهر المقبل انطلاق مسابقة كأس الأمم الأوروبية " اليورو " 2021 والتي تم تأجيلها الموسم الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات البطولة يوم الجمعة 11 يونيو المقبل وحتى 11 من شهر يوليو.

وجاءت مجموعات يورو 2021 على النحو الآتي:
المجموعة الأولى
إيطاليا – تركيا – ويلز – سويسرا
المجموعة الثانية
بلجيكا – فنلندا – روسيا – الدانمارك
المجموعة الثالثة
أوكرانيا – هولندا – النمسا – مقدونيا الشمالية
المجموعة الرابعة
إنجلترا – كرواتيا – التشيك – اسكتلندا
المجموعة الخامسة
إسبانيا – السويد – بولندا – سلوفاكيا
المجموعة السادسة
ألمانيا – فرنسا – البرتغال – المجر


أخبار تهمك

رسميا.. ريال مدريد يعلن رحيل زيدان

منذ ساعة

عاجل| مدير مستشفى النجيلة يكشف لـ"الفجر" تفاصيل تجهيز أول غرفة عزل لمرضى الفطر الأسود

منذ حوالي 14 ساعة

إغلاق محور المريوطية لمدة 3 أيام.. والمرور تجري تحويلات " تعرف عليها"

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن المنتدبين بين وحدات الجهاز الإداري للدولة

منذ ساعتين

عاجل.. السيسي يطير إلى جيبوتي اليوم

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل من الرئيس السيسي بشأن العملية التعليمية

منذ أقل من ساعتين

عرض سعودي مغري لخطف بن شرقي من الزمالك

منذ ساعة و 21 دقيقة

أول تعليق من إثيوبيا على مناورة "حماة النيل"

منذ يومين

عاجل - محمد صلاح سينتقل إلى هذا الفريق

منذ حوالي 16 ساعة

استشاري طب حالات حرجة بلندن: هناك حالة اطمئنان كبيرة تجاه كل لقاحات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

توضيح عاجل من نهال عنبر بشأن تطورات الحالة الصحية لـ"دلال عبد العزيز"

منذ حوالي 13 ساعة

انفراد - نجم منتخب مصر يدرس اعتزال كرة القدم بسبب الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

زيدان يودع ريال مدريد

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. الرئاسة تكشف تفاصيل مناقشة ملف سد النهضة بين السيسي ونظيره الجيبوتي

منذ أقل من نصف ساعة

الإعلان الرسمي بعد قليل.. زيدان يصل مقر ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

وجهة صلاح القادمة بعد الرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:52 م

عاجل.. الرئاسة تكشف تفاصيل مناقشة ملف سد النهضة بين السيسي ونظيره الجيبوتي

رسميا.. ريال مدريد يعلن رحيل زيدان

12:15 م

قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن المنتدبين بين وحدات الجهاز الإداري للدولة

11:19 ص

عاجل - محمد صلاح سينتقل إلى هذا الفريق

08:50 م

انفراد - نجم منتخب مصر يدرس اعتزال كرة القدم بسبب الأهلي

11:08 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»