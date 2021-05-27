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ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات الجولة المقبلة

الخميس 27/مايو/2021 - 01:01 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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تنطلق منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز، غداً الجمعة الموافق الثامن والعشرين من شهر مايو الجاري.

ويشهد غدًا الجمعة إقامة 3 مباريات، الأولى بين مصر المقاصة وغزل المحله، والثانية بين وادي دجلة والمصري، والثالثة بين أسوان والاتحاد السكندري.

ويستعرض الفجر الرياضي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مواجهات الجولة المقبلة:

1- الزمالك برصيد 54 نقطة

2- الأهلي برصيد 41 نقطة

3- المصري برصيد 39 نقطة

4- سموحة برصيد 36 نقطة

5- بيراميدز برصيد 34 نقطة

6- مصر المقاصة برصيد 33 نقطة

7- إنبي برصيد 32 نقطة

8- سيراميكا كليوباترا برصيد 31 نقطة

9- الاتحاد السكندري برصيد 31 نقطة

10- غزل المحلة برصيد 31 نقطة

11- طلائع الجيش برصيد 30 نقطة

12- الجونة برصيد 30 نقطة

13- الإسماعيلي برصيد 29 نقطة

14- المقاولون العرب برصيد 27 نقطة

15- أسوان برصيد 24 نقطة

16- البنك الأهلي برصيد 19 نقطة

17- وادي دجلة برصيد 17 نقطة

18- الإنتاج الحربي برصيد 13 نقطة

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