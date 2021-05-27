ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات الجولة المقبلة
تنطلق منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز، غداً الجمعة الموافق الثامن والعشرين من شهر مايو الجاري.
ويشهد
غدًا الجمعة إقامة 3 مباريات، الأولى بين مصر المقاصة وغزل المحله، والثانية بين
وادي دجلة والمصري، والثالثة بين أسوان والاتحاد السكندري.
ويستعرض
الفجر الرياضي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مواجهات الجولة المقبلة:
1-
الزمالك برصيد 54 نقطة
2-
الأهلي برصيد 41 نقطة
3-
المصري برصيد 39 نقطة
4-
سموحة برصيد 36 نقطة
5-
بيراميدز برصيد 34 نقطة
6-
مصر المقاصة برصيد 33 نقطة
7-
إنبي برصيد 32 نقطة
8-
سيراميكا كليوباترا برصيد 31 نقطة
9-
الاتحاد السكندري برصيد 31 نقطة
10-
غزل المحلة برصيد 31 نقطة
11-
طلائع الجيش برصيد 30 نقطة
12-
الجونة برصيد 30 نقطة
13-
الإسماعيلي برصيد 29 نقطة
14-
المقاولون العرب برصيد 27 نقطة
15-
أسوان برصيد 24 نقطة
16-
البنك الأهلي برصيد 19 نقطة
17-
وادي دجلة برصيد 17 نقطة
18-
الإنتاج الحربي برصيد 13 نقطة