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صفقة تبادلية كبرى بين يوفنتوس ومانشستر يونايتد بطلها رونالدو

الخميس 27/مايو/2021 - 02:01 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس الإيطالي حسم موقفه من السماح برحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم وهداف السيدة العجوز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة توتو سبورت الإيطالية إلى أن رونالدو ارتبط بالرحيل عن يوفنتوس عقب نهاية الموسم الحالي بعد 3 مواسم قضاها الدون البرتغالي بقميص البيانكونيري على الرغم من أن عقده لا يزال مستمرا لموسم آخر.

وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن يوفنتوس يترقب أن يظهر رونالدو نواياه فيما يخص الرحيل عن الفريق أو الاستمرار معهم، حيث أنه إذا أراد الرحيل فإن مسئولي النادي الإيطالي لن يقفوا أمامه.

وألمحت الصحيفة الإيطالية أن رونالدو يرتبط بالعودة إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي وهو النادي الذي بدأ فيه مشواره الاحترافي بعدما انتقل له في بداية مسيرته قادمًا من سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن يوفنتوس منفتح للدخول في مفاوضات مع مانشستر يونايتد على إتمام عملية تبادلية ينتقل بمقتضاها رونالدو إلى المان يونايتد مقابل انتقال بول بوجبا نجم الشياطين الحمر إلى يوفنتوس.

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