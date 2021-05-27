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موقف علي معلول من المشاركة في نهائي كأس السوبر الإفريقي

الخميس 27/مايو/2021 - 02:32 م
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة منافسه نهضة بركان المغربي، ضمن منافسات نهائي كأس السوبر الإفريقي، غدًا الجمعة الموافق الثامن والعشرين من شهر مايو الجاري.

الأهلي استعاد خدمات علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد فترة طويلة من الغياب منذ شهر فبراير الماضي، إلا أن المدير الفني للفريق بيتسو موسيماني، يرفض إشراك اللاعب في مباراة نهضة بركان.

ويخطط الجهاز الفني للنادي الأهلي، للاحتفاظ بعلي معلول على مقاعد البدلاء، ليدخل بديلاً في الشوط الثاني أو حسب ما يتطلب الأمر، حيث يحرص موسيماني على سلامة اللاعب، ولديه تخوف من التسرع والمغامرة، رغم ظهوره بشكل مميز خلال التدريبات الجماعية.

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