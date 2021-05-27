موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان في نهائي السوبر الإفريقي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره فريق نهضة بركان المغربي، يوم غدًا الجمعة، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس السوبر الإفريقي.

وتقام مباراة الأهلي أمام نظيره نهضة بركان، على أرضية ملعب ستاد جاسم بن حمد ويعلق علي أحداثها المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

ويبحث الأهلى عن لقبه السابع فى بطولة كأس السوبر الإفريقي، بينما يتطلع نهضة بركان لاعتلاء منصة التتويج به للمرة الأولى فى تاريخه.

ويعد الأهلي أكثر الأندية تتويجًا بكأس السوبر الأفريقى برصيد 6 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، فضلاً عن تتويجه بدورى أبطال أفريقيا 9 مرات.