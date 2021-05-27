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موعد مباراة بيراميدز المقبلة في بطولة كأس مصر

الخميس 27/مايو/2021 - 03:32 م
بوابة الفجر
محمد نادر
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يستعد نادي بيراميدز لمواجهة نظيره سموحة في تمام السابعة مساء الأربعاء الموافق الثاني من يونيو المقبل على ستاد السويس في إطار الدور ال16 بكأس مصر.

وصعد بيراميدز لدور 16 بعد إقصائه لفريق العبور بالقليوبية حينما تغلب عليه بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

بينما تواجد سموحة في الدور ذاته بعد فوزه على فريق دكرنس برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما على ملعب دمنهور.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة كأس مصر.

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