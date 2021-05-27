ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل النهائي المُنتظر

يقترب نهائي دوري أبطال أوروبا من لفظ أنفاسه الأخيرة حينما يواجه فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، نظيرة تشيلسى الانجليزى، في الدور النهائى من البطولة والمقرر له السبت المقبل.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام التاسعة مساء السبت المقبل الموافق التاسع والعشرين من مايو الجاري على ملعب الدراجاو في البرتغال.

وصعد المان سيتي للدور النهائي بعد تغلبه على العملاق الفرنسي فريق باريس سان جيرمان، بأربعة أهداف لواحد في المباراة التي شهدت تألق الجزائري رياض محرز، بتسجيله ثلاثة أهداف في مجموع المباراتين.

بينما يلعب تشيلسى النهائي بعد إقصائه فريق العاصمة الإسبانية ريال مدريد، بعد تغلبه عليه بثلاثة أهداف لهدف في مجموع المباراتين.

ويحتل النرويجي آإيرلينج هالاند لاعب بروسيا دورتموند الألماني، في صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 10 أهداف، بينما يأتي الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، في المركز الثاني برصيد 8 أهداف.

ويأتي ترتيب هدافي دوري الأبطال كالتالي :-

إرلينج هالاند - بوروسيا دورتموند 10

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان 8

محمد صلاح - ليفربول 6

يوسف النصيري - إشبيلية 6

نيمار - باريس سان جيرمان 6

ماركوس راشفورد - مانشستر يونايتد 6

ألفارو موراتا - يوفنتوس 6

أوليفيه جيرو - تشيلسي 6

كريم بنزيما - ريال مدريد 6

الحسن بليا - بوروسيا مونشنجلادباخ 5

سيرجيو أوليفيرا - بورتو 5

تشيرو إيموبيلي - لاتسيو 5

ليونيل ميسي - برشلونة 5

روبيرت ليفاندوفسكي - بايرن ميونخ 5

كريستيانو رونالدو - يوفنتوس 4

برونو فيرنانديش - مانشستر يونايتد 4

ميرجيم بيريشا - سالزبورج 4

ديوجو جوتا - ليفربول 4

روميلو لوكاكو - إنتر 4

فيران توريس - مانشستر سيتي 4

فيديريكو كييزا - يوفنتوس 4

إيريك ماكسيم تشوبو موتينج - بايرن ميونخ 4

رياض محرز - مانشستر سيتي 4

تيمو فيرنر - تشيلسي 4