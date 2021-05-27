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ريال مدريد يخطط للإطاحة بنجم الفريق

الخميس 27/مايو/2021 - 03:31 م
بوابة الفجر
أميرة فطيم
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كشفت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد الإسباني قرر الإطاحة بأحد لاعبيه، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقا للمعلومان الواردة من صحيفة "آس" الإسبانية، فإن إدارة الريال استقرت على رحيل لاعب الفريق ماركو أسينسيو.

وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد، سيوافق على رحيل أسينسيو في حالة وصول عرض مناسب للتعاقد معه.

ويمتلك أسينسيو عقدا مع ريال مدريد يمتد حتى عام 2023، وخاض اللاعب مع الملكي 48 مباراة بمختلف المسابقات، أحرز خلالهم 7 أهداف، وصنع تمريرتين حاسمتين.

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