"مودة": "900 ألف حالة زواج سنويا مقابل 200 ألف طلاق" (فيديو)

قالت الدكتورة راندا فارس مدير مشروع مودة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن مصر بها ما بين 800 ألف إلى 900 ألف حالة زواج سنويا، مقابل 200 ألف حالة طلاق، أي قرب الـ20 من حالات الزواج.





وأضافت "فارس"، خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، "عدد كبير من الحالات هي طلاق مبكر، لأن أسس الاختيار لم تكن سليمة، فالشباب تغلب عليه العاطفة ويهتمون بالمميزات أكثر من العيوب، وبالتالي يجب أن ينطروا إلى عيوب شريكهم لتحديد ما إذا كانوا قادرين على تحملها أم لا".





وتابعت مدير مشروع مودة بوزارة التضامن الاجتماعي: "نقدم خدمات التوعية للجامعات ومعسكرات التجنيد ومكلفات الخدمة العامة والهيئات الشبابية المختلفة، وكلها تجمعات لشباب لم يبدأ رحلة الاختيار، ومن ثم فإننا نقف على أسس الاختيار ومفهوم الزواج، فالزواج رحلة رائعة بها الكثير من الحقوق، لكن فيها واجبات كثيرة".





وأشارت الدكتورة راندا فارس مدير مشروع مودة بوزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن المبادرة درست ظاهرة الطلاق بشكل عام وأصدرت دليلا في مارس من عام 2019 قام على تنفيذه مجموعة من الخبراء المتخصصين بمعاونة صندوق الأمم المتحدة للسكان، واعتمده المجلس الأعلى للجامعات.



