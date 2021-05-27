الحبس سنة لـ قوادة و7 ساقطات في اتهامهن بممارسة الدعارة بمدينة نصر



قضت محكمة جنح مدينة نصر، برئاسة المستشار أيمن عبد المغني، وامين سر هيثم فوزي، بالحبس سنة مع الشغل للمتهمين بممارسة الدعارة والفجور داخل نادي صحي "للمساج".

وتبين قيام المتهمين وهم " و. م"، " ا. م"، " م. ن"، " ش. ا"،: ر. ا"، " ع. ع. ف"، " س. ا"، و" ه. و" بتسهيل ممارسة الدعارة.

وكشفت التحريات انه عقب تلقي إدارة حماية الآداب بلاغًا عن قيام قوادة بإدارة شقة لتسهيل أعمال الدعارة نظير المال، وبإجراء التحريات والمراقبة تبين صحة ما جاء بالمعلومات، وقيامهم باستقبال الرجال راغبي المتعة الجنسية المحرمة، وممارسة الجنس دون تمييز نظير أجر مادي، وداهمت الشرطة الشقة وتم ضبط المتهمين