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وزير التعليم يوجه رسالة عاجلة لأولياء الأمور بشأن امتحانات الثانوية العامة

الخميس 27/مايو/2021 - 12:39 م
بوابة الفجر
ريما خليفة
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وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة لأولياء الأمور عبر جروب «طلاب وطالبات مصر » قائلا: "لماذا نضيع الوقت بدلا من التحضير الجيد.. ما هو الفرق بالنسبة للطالب اذا كان الحل على التابلت أو ورقة؟"

وأضاف الوزير خلال رسالته:« إذا كان هناك تخوف من الشبكات فنحن لن نستخدم الشبكات، وإذا كان هناك تخوف تخوف من مشاكل تقنية فإننا وضعنا كل البدائل»

وأختتم الوزير رسالته:«لذلك دعونا لا نضيع الوقت بحثا عن تفاصيل هى من عمل الوزارة ونترك الفرصة للطلاب للاستفادة من الاسئلة في الامتحانات التجريبية ومن متابعة قناة مدرستنا ٢ والمنصات وهو أفيد كثيرا من اللغط الدائم حول أمور جانبية لوجيستية».

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