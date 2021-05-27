وزير التعليم يوجه رسالة عاجلة لأولياء الأمور بشأن امتحانات الثانوية العامة

وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة لأولياء الأمور عبر جروب «طلاب وطالبات مصر » قائلا: "لماذا نضيع الوقت بدلا من التحضير الجيد.. ما هو الفرق بالنسبة للطالب اذا كان الحل على التابلت أو ورقة؟"



وأضاف الوزير خلال رسالته:« إذا كان هناك تخوف من الشبكات فنحن لن نستخدم الشبكات، وإذا كان هناك تخوف تخوف من مشاكل تقنية فإننا وضعنا كل البدائل»



وأختتم الوزير رسالته:«لذلك دعونا لا نضيع الوقت بحثا عن تفاصيل هى من عمل الوزارة ونترك الفرصة للطلاب للاستفادة من الاسئلة في الامتحانات التجريبية ومن متابعة قناة مدرستنا ٢ والمنصات وهو أفيد كثيرا من اللغط الدائم حول أمور جانبية لوجيستية».