أبناء عمومة | مصرع وإصابة 3 بسبب الميراث في سوهاج



تلقى اللواء حسن محمود، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء عبد الحميد أبوموسى، مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بلاغ من مأمور مركز المنشاة بوقوع مشاجرة ووجود مصابين وقتلى.



أنتقل رئيس مباحث المركز والفريق المعاون له وتبين مشاجرة بين« محمد طلعت م» عامل- 30 عام- مصاب بجروح رضية بفروه الرأس، ووالدة« طلعت م» مزارع -58 عام- مصاب بنزيف داخلي بالمخ وتم نقلة إلى المستشفى المنشاة المركزي،وتم تحويله إلى المستشفى الجامعي بسوهاج وتوفى عقب وصولة.

وبين طرف ثان كل من «علاء خ» عامل – 35 عام، مصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وجميعهم أبناء عمومة، وتم ضبط طرفي المشاجرة وبسؤالها اتهم كل منهم تعدى الطرف الأخر علية وإصابة الأخر له، ووفاة الأول نتيجة تعد الطرف الثاني علية.



تحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.



نشبت مشاجرة بين أبناء عمومة بدائرة مركز المنشاة جنوب سوهاج، بسبب الميراث، أسفرت عن جرحى وقتلى، وتم نقلهم إلى مستشفى المنشاة المركزي.