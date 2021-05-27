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التحقيق في العثور على جثة مسنة بمدينة نصر.. ذبحها لص وهرب

الخميس 27/مايو/2021 - 12:39 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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تباشر نيابة ثاني مدينة نصر، برئاسة المستشار علام اسامه، رئيس النيابة، التحقيق في العثور على جثة مسنه مذبوحة داخل شقتها بمدينة نصر، وكلفت النيابة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة، واستدعاء نجل المجني عليها للاستماع لأقواله حول الواقعة.

البداية عندما تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثان بلاغا من الأهالي بمقتل مسنة تعيش بمفردها، وعلى الفور انتقلت الاجهزة الامنية لمكان الواقعة.

وباجراء التحريات وجمع المعلومات حول الواقعة تبين ان سبب ارتكاب الواقعة لص لسرقتها واثناء ملاحظة المجني عليها المتهم قام بذبحها، وتكثف الأجهزة الامنية من جهودها لضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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