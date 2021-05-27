التحقيق مع سائق كارو ألقى حمولة قمامة أمام أحد الكليات بمصر الجديدة



تباشر نيابة مصر الجديدة الجزئية، التحقيق مع سائق "عربة كارو" قام إلقاء مخلفات بناء أمام إحدى الكليات بدائرة القسم، وكلفت النيابة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة، وتفريغ الفيديو محل الواقعة.

وتبين من التحقيقات انه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله لمقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمنًا قيام "عربة كارو" بإلقاء مخلفات بناء أمام إحدى الكليات بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مرتكب الواقعة والعربة المشار إليها وبصحبته شخص آخر يستقل مركبة " تروسيكل"، وذلك عقب قيامهما بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.