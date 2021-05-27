Advertisements

التحقيق مع سائق كارو ألقى حمولة قمامة أمام أحد الكليات بمصر الجديدة

الخميس 27/مايو/2021 - 12:41 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements

تباشر نيابة مصر الجديدة الجزئية، التحقيق مع سائق "عربة كارو" قام إلقاء مخلفات بناء أمام إحدى الكليات بدائرة القسم، وكلفت النيابة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة، وتفريغ الفيديو محل الواقعة.
وتبين من التحقيقات انه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله لمقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمنًا قيام "عربة كارو" بإلقاء مخلفات بناء أمام إحدى الكليات بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مرتكب الواقعة والعربة المشار إليها وبصحبته شخص آخر يستقل مركبة " تروسيكل"، وذلك عقب قيامهما بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أخبار تهمك

قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن المنتدبين بين وحدات الجهاز الإداري للدولة

منذ ساعتين

زيدان يودع ريال مدريد

منذ ساعة و 24 دقيقة

إغلاق محور المريوطية لمدة 3 أيام.. والمرور تجري تحويلات " تعرف عليها"

منذ حوالي 5 ساعات

انفراد - نجم منتخب مصر يدرس اعتزال كرة القدم بسبب الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. السيسي يطير إلى جيبوتي اليوم

منذ حوالي 6 ساعات

توضيح عاجل من نهال عنبر بشأن تطورات الحالة الصحية لـ"دلال عبد العزيز"

منذ حوالي 13 ساعة

عرض سعودي مغري لخطف بن شرقي من الزمالك

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل - محمد صلاح سينتقل إلى هذا الفريق

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل| مدير مستشفى النجيلة يكشف لـ"الفجر" تفاصيل تجهيز أول غرفة عزل لمرضى الفطر الأسود

منذ حوالي 14 ساعة

وجهة صلاح القادمة بعد الرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من إثيوبيا على مناورة "حماة النيل"

منذ يومين

رسميا.. ريال مدريد يعلن رحيل زيدان

منذ ساعة و 6 دقيقة

قرار عاجل من الرئيس السيسي بشأن العملية التعليمية

منذ أقل من ساعتين

الإعلان الرسمي بعد قليل.. زيدان يصل مقر ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

استشاري طب حالات حرجة بلندن: هناك حالة اطمئنان كبيرة تجاه كل لقاحات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الرئاسة تكشف تفاصيل مناقشة ملف سد النهضة بين السيسي ونظيره الجيبوتي

منذ أقل من نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:52 م

عاجل.. الرئاسة تكشف تفاصيل مناقشة ملف سد النهضة بين السيسي ونظيره الجيبوتي

رسميا.. ريال مدريد يعلن رحيل زيدان

12:15 م

قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن المنتدبين بين وحدات الجهاز الإداري للدولة

11:19 ص

عاجل - محمد صلاح سينتقل إلى هذا الفريق

08:50 م

انفراد - نجم منتخب مصر يدرس اعتزال كرة القدم بسبب الأهلي

11:08 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»