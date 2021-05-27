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"يا رب تعجبكم"..بهذه الكلمات إيمي طلعت زكريا تروج لمسرحية "الزهر لما يلعب"

الخميس 27/مايو/2021 - 12:41 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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روجت الفنانة إيمي طلعت زكريا لمسرحية "الزهر لما يلعب"،التي من المُقرر عرضها غدًا عبر منصة "شاهد" الإلكترونية، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت إيمي طلعت زكريا صورة البوستر الرسمي الخاص بمسرحية "الزهر لما يلعب"، وعلقت عليها قائلة :" بكرة إن شاء الله عرض آخر مسرحية للنجم الراحل سمير غانم الزهر لما على شاهد، يا رب تعجبكم".
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المسرحية من تأليف أحمد الإبياري وإخراج طارق الإبياري، وأغاني إسلام عفيفى، وألحان هانب فاروق، توزيع موسيقى محمود صادق، وهي بطولة إيمي طلعت زكريا، شيرين، إيمان السيد، رضا حامد، طارق الإبياري.

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