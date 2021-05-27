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ننشر اقوال خفير فيلا إلهام شاهين في محاولة سرقة منزلها

الخميس 27/مايو/2021 - 12:43 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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استمعت النيابة العامة بالجيزة، لأقوال الخفير الخاص المعين لتأمين فيلا الفنانة إلهام شاهين، في واقعة شروع لص في سرقة الفيلا. 

وقال الخفير، أنه خلال وجوده بالفيلا لممارسة عمله، فوجئ باللص يقفز السور الخاص بالفيلا، فأسرع لمطاردته، وتمكن من ضبطه، واستعان بعدد من الجيران للتحفظ عليه، لمنع هروبه، ثم أبلغ شرطة النجدة، وحضرت قوة أمنية واقتادت المتهم إلى مركز الشرطة، مشيرًا إلى أن المتهم تم ضبطه قبل تمكنه من سرقة أي متعلقات من الفيلا.

تلقى الرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بلاغا من خفير خاص معين لحراسة فيلا الفنانة إلهام شاهين بطريق المنصورية، أفاد فيه بضبطه لصا لمحاولته سرقة الفيلا، انتقل رجال المباحث بإشراف العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، إلى محل الواقعة، وتم ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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