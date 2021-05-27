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عاجل.. تعرف على تفاصيل جلسة المباحثات بين السيسي ونظيره الجيبوتي

الخميس 27/مايو/2021 - 12:45 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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صرح متحدث الرئاسة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس جيبوتي في القصر الجمهوري أعقبتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وأعرب الرئيس السيسي، عن سعادته بزيارة جيبوتي للمرة الأولى، ويؤكد أنها تأتي استمرارا لمسيرة العلاقات المتميزة التي تربط البلدين.

وأكد الرئيس السيسي حرص مصر على تعزيز الدعم الموجه إلى جهود التنمية في جيبوتي.

ومن ناحيته، أعرب رئيس جيبوتي عن تقديره لعلاقات التعاون الوثقة والتاريخية مع مصر.

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