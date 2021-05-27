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بالصور.. وزيرة التضامن تسلم بدل الغطس والشباك لصيادي الفيوم لحمايتهم من المخاطر

الخميس 27/مايو/2021 - 12:46 م
بوابة الفجر
ريهام على
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سلمت السيدة نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدفعة الأولى من بدل الغطس لحماية الصيادين وشباك وغيرها من المعدات اللازمة لصيادي الفيوم، هذا بالإضافة إلى التوسع في توفير منح وقروض ميسرة للصيادين وزوجاتهم لعمل مشروعات متناهية الصغر لتأمين الوفاء باحتياجاتهم الأساسية في أثناء فترات التعطل أو فترات وقف صيد "الذريعة"، هذا بالإضافة إلى جهود وزارة التضامن لتغطية الصيادين بخدمات التأمين الصحي بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

وتنقسم مبادرة "بر أمان" تنقسم إلى أربعة مراحل وتشمل 42 ألف صياد. تتضمن المرحلة الأولى ١٥ ألف صياد ببحيرات الريان، ادكو، مريوط والمنزلة، أما المرحلة الثانية فيتم التركيز فيها على بحيرات البرلس والمرة والتمساح، والمرحلة الثالثة تشمل البحيرات التي يصب فيها نهر النيل، والمرحلة الرابعة تشمل بحيرة ناصر وبحيرة البردويل.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوفير بدل الحماية للصيادين للحفاظ على صحتهم من مخاطر المهنة، بالإضافة إلى توفير أدوات الصيد لهم مثل الشباك وإعادة تأهيل المراكب المتهالكة وتجديدها بهدف تمكينهم ودعمهم في ممارسة مهنتهم.
بالصور.. وزيرة التضامن تسلم بدل الغطس والشباك لصيادي الفيوم لحمايتهم من المخاطر
بالصور.. وزيرة التضامن تسلم بدل الغطس والشباك لصيادي الفيوم لحمايتهم من المخاطر
بالصور.. وزيرة التضامن تسلم بدل الغطس والشباك لصيادي الفيوم لحمايتهم من المخاطر
بالصور.. وزيرة التضامن تسلم بدل الغطس والشباك لصيادي الفيوم لحمايتهم من المخاطر
بالصور.. وزيرة التضامن تسلم بدل الغطس والشباك لصيادي الفيوم لحمايتهم من المخاطر
بالصور.. وزيرة التضامن تسلم بدل الغطس والشباك لصيادي الفيوم لحمايتهم من المخاطر
بالصور.. وزيرة التضامن تسلم بدل الغطس والشباك لصيادي الفيوم لحمايتهم من المخاطر
بالصور.. وزيرة التضامن تسلم بدل الغطس والشباك لصيادي الفيوم لحمايتهم من المخاطر

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