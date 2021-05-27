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فصل التيار الكهربائى 5 ساعات عن أجزاء من المنصورة لأحد المقبل

الخميس 27/مايو/2021 - 12:51 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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اعلنت رئاسة حى غرب المنصورة، برئاسة المحاسب محمد عبد الباقى رئيس حى غرب المنصورة، بانه سيتم الفصل الشامل عن لوحة توزيع الفردوس ( المجزر )، بناء عن اخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

وذلك لاجراء اعمال الصيانة للحفاظ عل جودة التغذية الكهربائية للمشتركين، وذلك يوم الأحد الموافق ٣٠ مايو ولمده ٥ ساعات فى الفترة من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا"، من ذات اليوم.

والمناطق التى سيتم فصل التيار الكهربائي عنها بنطاق هندسة غرب المنصورة، منطقة المجزر بالكامل - مستشفى التأمين الصحى بالمجزر - جزء من منطقة ام الجلاجل - جزء من شارع عبد السلام عارف من بنزينة الغاز حتى سامية الجمل - محطة مجارى مورجانتى - منطقة خلف الأمن المركزى

وأهابت رئاسة حى غرب المنصورة بالمواطنين والمستشفيات والمخابز وكافة المنشآت الخدمية والجماهيرية باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء.
فصل التيار الكهربائى 5 ساعات عن أجزاء من المنصورة لأحد المقبل
فصل التيار الكهربائى 5 ساعات عن أجزاء من المنصورة لأحد المقبل
فصل التيار الكهربائى 5 ساعات عن أجزاء من المنصورة لأحد المقبل
فصل التيار الكهربائى 5 ساعات عن أجزاء من المنصورة لأحد المقبل

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