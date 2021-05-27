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فصل التيار الكهربائى 5 ساعات عن أجزاء من المنصورة لأحد المقبل
الخميس 27/مايو/2021 - 12:51 م
محمد كشك
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اعلنت رئاسة حى غرب المنصورة، برئاسة المحاسب محمد عبد الباقى رئيس حى غرب المنصورة، بانه سيتم الفصل الشامل عن لوحة توزيع الفردوس ( المجزر )، بناء عن اخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء
وذلك لاجراء اعمال الصيانة للحفاظ عل جودة التغذية الكهربائية للمشتركين، وذلك يوم الأحد الموافق ٣٠ مايو ولمده ٥ ساعات فى الفترة من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا"، من ذات اليوم.
والمناطق التى سيتم فصل التيار الكهربائي عنها بنطاق هندسة غرب المنصورة، منطقة المجزر بالكامل - مستشفى التأمين الصحى بالمجزر - جزء من منطقة ام الجلاجل - جزء من شارع عبد السلام عارف من بنزينة الغاز حتى سامية الجمل - محطة مجارى مورجانتى - منطقة خلف الأمن المركزى
وأهابت رئاسة حى غرب المنصورة بالمواطنين والمستشفيات والمخابز وكافة المنشآت الخدمية والجماهيرية باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء.
وذلك لاجراء اعمال الصيانة للحفاظ عل جودة التغذية الكهربائية للمشتركين، وذلك يوم الأحد الموافق ٣٠ مايو ولمده ٥ ساعات فى الفترة من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا"، من ذات اليوم.
والمناطق التى سيتم فصل التيار الكهربائي عنها بنطاق هندسة غرب المنصورة، منطقة المجزر بالكامل - مستشفى التأمين الصحى بالمجزر - جزء من منطقة ام الجلاجل - جزء من شارع عبد السلام عارف من بنزينة الغاز حتى سامية الجمل - محطة مجارى مورجانتى - منطقة خلف الأمن المركزى
وأهابت رئاسة حى غرب المنصورة بالمواطنين والمستشفيات والمخابز وكافة المنشآت الخدمية والجماهيرية باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء.
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