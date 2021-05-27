عاجل.. الرئاسة تكشف تفاصيل مناقشة ملف سد النهضة بين السيسي ونظيره الجيبوتي

صرح متحدث الرئاسة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس جيبوتي في القصر الجمهوري أعقبتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.



أوضح متحدث الرئاسة، أن الرئيس السيسي ونظيره الجيبوتي توافقا حول اهمية التوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة.



وثمن رئيس جيبوتي، الجهود المصرية التي أدت إلى التوصل إلى اتفاق وقف اطلاق النار بين فلسطين وإسرائيل.