الأمن العام يستهدف بؤرة إجرامية في الفيوم ويضبط أسلحة نارية

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمدیریة أمن الفیوم بتوجیه حملة أمنیة مكبرة

مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي إستھدفت دائرة مركز شرطة طامیة.





أسفرت جھودھا عن ضبط 3 قضایا مخدرات، ضُبط خلالھا كمیة من المواد المخدرة المتنوعة، ضبط 3 قطع سلاح ناري، بحوزة 3 متھمین لھم معلومات جنائیة، عدد من الأقراص المخدرة، مبلغ مالي، 2 ھاتف محمول، بحوزة 5 متھمین لأحدھم معلومات جنائیة، وضبط قطعة سلاح أبیض، تنفیذ 352 (

حكم قضائغ متنوع، بإجمالي 37 محكوم علیه.





وتم إتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة، وجارى إستمرار الحملات.



وجاء ذلك إطار الجھود الأمنیة المبذولة لمكافحة الجریمة بشتى صورھا ومتجري المواد المخدرة وضبط المحكوم علیھم الھاربین.