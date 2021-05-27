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تل أبيب تستدعي السفير الفرنسي على خلفية تصريحات تتهم إسرائيل بالفصل العنصري

الخميس 27/مايو/2021 - 12:57 م
نتنياهو
نتنياهو
وكالات
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استدعت تل أبيب، صباح اليوم الخميس، السفير الفرنسي على خلفية تصريحات تتهم إسرائيل بالفصل العنصري، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي الساعات الأخيرة، نجحت المساعي المصرية في وقف إطلاق النار في فلسطين بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، لتبدأ مرحلة جديدة من المفاوضات.

 

ووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي، الخميس، رسميًا على مبادرة مصر لـ"وقف إطلاق نار متبادل غير مشروط" فوق قطاع غزة، فيما أكدت مسؤولو حركة حماس لشبكة CNN الموافقة على الاتفاق.

 

وفي الآونة الأخيرة، اشتد تبادل القصف الصاروخي بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية من قطاع غزة، وتصاعد الموقف بعد المواجهات في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.

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