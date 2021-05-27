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القوى العاملة: تعيين 801 شاب وتحرير 112 محضراً لمنشآت مخالفة بالمنيا

الخميس 27/مايو/2021 - 12:59 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان عن قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة المنيا بتعيين 801 شابًا بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من بين راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب وعددهم 5637 شابًا.

وقال الوزير: إن المديرية قامت في مجال التدريب المهني، بتقييم 12 دورة تدريبية بمراكز التدريب المهنى التابعة للمديرية، ووحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرى المحافظة.

وقال وليد الإمام مدير المديرية - في تقريره عن إنجاز المديرية خلال شهر أبريل الماضي- أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر أبريل الماضى بالتفتيش على 431 منشأة، فضلا عن القيام بـ 9 حملات تفتيشية، وأسفر عنها تحرير 112 محضرًا سلامة وصحة مهنية و12 حالة غلق إداري و6 ندوات توعية ( إعرف - إحمي نفسك )، فضلًا عن بحث 76 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية.
وفى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعيًا وصحيًا، قامت المديرية بصرف 15 منحة مولود جديد بإجمالي 30 ألف جنيه، و8 منح زواج بـ 24 ألف جنيه، و3 منح وفاة أقارب من الدرجة الأولي بمبلغ 6 آلاف جنيه، و2 منحة وفاة عامل، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الصحية ( علاج - عمليات جراحية صغرى ) لـ 5 عمال من المسجلين بالإدارة.
أما عن مجال التفتيش العمالي، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 389 منشأة دورى وحملات يعمل بها 2615 عاملًا، وأسفر التفتيش عن تحرير 118 محضر مخالفة لقانون العمل،وعمل ندوة توعية، كما تلقت المديرية 13 شكوى عمالية، تم تسوية 11 شكوى منها، و2 شكوى أخرى ما زالت تحت البحث.
أما عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد، فقد قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي، بالتفتيش على ومتابعة 200 منشأة

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